В лагере на Среднем Урале дети подхватили кишечную инфекцию. Роспотребнадзор организовал проверку

Специалисты Роспотребнадзора выехали с проверкой в оздоровительный лагерь "Чайка", который находится в поселке Сысерть, после информации о случаях острой кишечной инфекции среди детей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, нескольким детям стало плохо, сейчас они изолированы и находятся под контролем медиков.

Санврачи отобрали материал для лабораторных исследований, в том числе пробы пищи, воды, смывы с объектов окружающей среды, а также обследовали персонал лагеря.

"Проводится эпидемиологическое расследование в целях установления причинно-следственной связи заболеваемости и факторов риска, ликвидации очага", - говорится в сообщении ведомства.