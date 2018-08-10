Помощник Путина предложил изъять сверхдоходы у металлургов на исполнение "майского указа"

Для исполнения "майских указов" президента необходимо изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургов , а также "Сибура" и производителей удобрений. Предложение президенту России направил его помощник Андрей Белоусов.

Он отмечает, что доходы металлургов и химиков в 2017 г. благодаря рыночной ситуации составили 1,5 трлн руб, при этом налоговая нагрузка на отрасли была ниже, чем, например, в ТЭКе.

Напомним, ранее Минфин предлагал увеличить ставку НДПИ для получения больших доходов от нефтяников, которые выиграли от девальвации. Однако инициатива так и не была одобрена.



По данным РБК, Белоусов перечисляет 14 металлургических компаний, в том числе, Evraz, ММК, НЛМК, "Норникель", также в перечне - АЛРОСА, "Сибур".

Источники в компаниях отказались комментировать предложения помощника президента. В Кремле отметили, что инициатива еще не одобрена Владимиром Путиным.