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от издателя  |  комментариев: 5


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На Украине назвали засуху в Крыму "российской пропагандой"
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(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что информация о засухе на территории полуострова является "российской пропагандой".

Напомним, 5 июня в четырёх районах республики — Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой.

"Это российская пропаганда, которая должна быть фоном для того, чтобы мы дали воду", — передаёт РБК слова Бабина, сказанные в эфире телеканала "Прямой".

Постпред украинского президента подчеркнул, что перекрытие Киевом Северо-Крымского канала привело только к экономическим проблемам для России, так как это искусственное сооружение, а не природный объект.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что Киев не подаёт воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, так как в республике не могут обеспечить её приём.

Дамба на Северо-Крымском канале(2017)|Фото:tsn.ua

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10.08.2018 06:28 Мск | Киев | информационная служба Накануне.RU
08:28 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.08.2018 15:48 Мск
Украина обвинила Крым в неготовности получать днепровскую воду








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На Украине назвали засуху в Крыму "российской пропагандой"
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