На Украине назвали засуху в Крыму "российской пропагандой"

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что информация о засухе на территории полуострова является "российской пропагандой".

Напомним, 5 июня в четырёх районах республики — Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой.

"Это российская пропаганда, которая должна быть фоном для того, чтобы мы дали воду", — передаёт РБК слова Бабина, сказанные в эфире телеканала "Прямой".

Постпред украинского президента подчеркнул, что перекрытие Киевом Северо-Крымского канала привело только к экономическим проблемам для России, так как это искусственное сооружение, а не природный объект.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что Киев не подаёт воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, так как в республике не могут обеспечить её приём.