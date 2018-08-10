Эксперты: Рост ВВП России может замедлиться из-за новых санкций

От предложений конгресса и госдепа США ужесточить антироссийские санкции российские рынки лихорадило два дня.

У правительства и ЦБ есть все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов: экономика и платежный баланс в последние годы стали устойчивее к колебаниям цен на нефть и санкциям. Представители ЦБ и Минэкономразвития на запросы не ответили.

Предложения администрации президента Дональда Трампа более безобидны для России, чем инициативы конгресса, в них меньше прямых экономических последствий, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: например, многие товары двойного назначения, ввоз которых предлагается запретить, уже и так находятся под санкционными ограничениями.

Госдеп пытается переиграть конгресс и не дать ему законодательно закрепить новый уровень санкционной войны, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Скорее всего, даже если будет принят более мягкий вариант, долгосрочно конгресс будет настаивать на своих предложениях, скептична Орлова.

Санкции конгресса могут замедлить рост экономики России примерно на 1–1,5 процентного пункта, оценивает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель: не 2%, а максимум 1% в год. Санкции увеличивают издержки в экономике – летать, заключать сделки и импортировать становится дороже, перечисляет Орлова и сообщает, что, по опыту других стран, в среднем санкции замедляют ВВП на 1,5 п. п. в год. Но в России они прежде всего финансовые, вряд ли ВВП потеряет больше 0,5 п. п., полагает она: именно столько Россия ежегодно теряет из-за финансовых санкций с 2014 г.

Обычный россиянин, по словам Кнобеля, катастрофы не почувствует: скачка инфляции не будет, доходы резко не снизятся, но уровень жизни продолжит падать. Самое опасное предложение – ограничение госбанков на осуществление операций в долларах, которое парализует половину их работы, считает он.

Кремль грозить США ответными мерами не стал – это преждевременно, официально новые санкции не объявлены, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в том, что они будут, Москва не сомневается, считает их абсолютно недружественными и незаконными, но сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ответные меры Россия подготовит.

Новый виток санкций направлен на внутриамериканскую аудиторию, считает президент агентства "Евразийские стратегии МГИМО консалтинг" Андрей Сушенцов, нужно демонстрировать избирателям, что у обеих партий в конгрессе есть консенсус: никакое вмешательство в выборы не будет оставлено без ответа.

Главная проблема для России сейчас в том, что республиканцы и демократы в США конкурируют, кто из них более антироссийский, указывает политолог Евгений Минченко: "Предстоит дойти до какой-то точки наподобие Карибского кризиса, в которой станет понятно, что дальше накручивать эскалацию невозможно".

Опыт Сирии показывает, что независимо от развития ситуации прямого столкновения между странами удается избежать за счет позиции администрации президента США и ее контактов с российскими руководителями, говорит Кортунов. Но ждать позитивного сдвига до ноябрьских выборов в конгресс не следует, продолжает эксперт: "Что бы у кого плохо ни пошло на выборах, все будут обвинять Путина и Россию во вмешательстве".

После выборов в США могут появиться новые перспективы в отношениях между странами, а пока России стоит обойтись без симметричных шагов в санкционной войне, советует Кортунов, пишет газета "Ведомости".