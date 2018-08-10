Маккейн обрадовался новым антироссийским санкциям США

Американский сенатор Джон Маккейн выразил удовлетворение новыми антироссийскими санкциями Вашингтона.

Напомним, введение мер ожидается 22 августа и связано с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В Госдепартаменте США считают, что Москвой было примененено отравляющее вещество "Новичок", и тем самым было нарушено международное право.

"Рад видеть, что Госдеп движется в направлении новых санкций против путинской России из-за химатаки в Британии", — написал Маккейн в Twitter.

Сенатор также призвал Конгресс США продолжать осуществление сильного надзора за этим процессом, чтобы меры в отношении Москвы были "быстро и полностью имплементированы".

Good to see @StateDept moving forward with new sanctions on #Putin’s #Russia for its chemical attack in #Britain. Congress must continue to exercise strong oversight to ensure these sanctions are swiftly & fully implemented. https://t.co/y889BtivPi — John McCain (@SenJohnMcCain) 9 августа 2018 г.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в российском МИД предупредили, что за "недружественным шагом Вашингтона" последуют ответные меры со стороны Москвы.