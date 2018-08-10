Адвокат Степаненко опроверг сведения о "более 80%" имущества Петросяна

в этот день
10.08.18
07:38
В Екб.09:38
"Ростех" предупредил о риске остановки производителя БМП
Никто не забыт? На мемориале Победы в Салехарде стерлись фамилии фронтовиков
Активисты, поднявшие со дна пруда Сталина, заявили о давлении властей
Главное
Мособлизбирком зарегистрировал подгруппу по проведению пенсионного референдума

Тема дня
"Рублевой катастрофы не будет, если Набиуллина не устроит рукотворную девальвацию" Госдепартамент США заявил о введении нового санкционного пакета против России с 22 августа, ограничения коснутся поставок в страну электронных компонентов  и ряда других товарных позиций, имеющих стратегическое значение для развития и выживания отечественной экономики. На фоне этих новостей курс рубля по отношению к паре доллар-евро вечером 8 августа провалился до самых низких значений.
09.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Экология и саммиты. Уральский полпред проинспектировал город ШОС и БРИКС Полпред в столице Южного Урала посетил аэропорт, стройплощадку конгресс-холла "Таганай", ознакомился с работой универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате, провел два совещания и двустороннюю встречу с губернатором региона Борисом Дубровским. Каковы итоги этой инспекции для региональной власти?
09.08.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 220



Новости
10.08.2018 05:15 Мск (07:15 Екб)
общество | В России
Адвокат Степаненко опроверг сведения о "более 80%" имущества Петросяна
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Елена Степаненко (2018) | Фото:instagram.com/petrosyanevgeny

Юмористка Елена Степаненко опровергает сведения о собственных намерениях отсудить у своего мужа Евгения Петросяна более 80% имущества. Об этом сообщил один из сотрудников адвокатского бюро "Забралова, Крылова и партнёры", представляющего её интересы в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость имущества, которое артистка намерена отсудить у супруга, оценивается в 1,5 млрд рублей.

По информации "Бизнес ФМ", представитель адвокатского бюро выразил недоумение такими сведениями, указав, что в судебных документах указано о 57% имущества, которые Степаненко просит взыскать в её пользу.

"Елена Григорьевна считала, что долгая совместная жизнь супругов (около 30 лет) должна способствовать благородному и уважительному отношению сторон, решению всех споров и правильному разделу имущества, в том числе в суде", — добавил юрист.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, юмористы впервые прокомментировали свой развод, попросив не превращать его во всероссийский скандал.

Другие новости по темам: Елена Степаненко, Евгений Петросян, развод, имущество
10.08.2018 05:15 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
07:15 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.08.2018 03:46 Мск
Петросян и Степаненко прокомментировали свой развод

Ранее 08.08.2018 15:35 Мск
Жириновский предлагает передать имущество Петросяна-Степаненко государству

Ранее 07.08.2018 20:32 Мск
Суд арестовал все квартиры и загородное ранчо Петросяна и Степаненко

Ранее 07.08.2018 02:18 Мск
СМИ: Степаненко желает получить картины Петросяна

Ранее 06.08.2018 12:11 Мск
Суд закрыл от СМИ процесс по разделу имущества Петросяна и Степаненко

Ранее 03.08.2018 10:49 Мск
СМИ: Петросян и Степаненко делят имущество в суде








Добавить комментарий:

Адвокат Степаненко опроверг сведения о "более 80%" имущества Петросяна
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+