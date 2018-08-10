Адвокат Степаненко опроверг сведения о "более 80%" имущества Петросяна

Юмористка Елена Степаненко опровергает сведения о собственных намерениях отсудить у своего мужа Евгения Петросяна более 80% имущества. Об этом сообщил один из сотрудников адвокатского бюро "Забралова, Крылова и партнёры", представляющего её интересы в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость имущества, которое артистка намерена отсудить у супруга, оценивается в 1,5 млрд рублей.

По информации "Бизнес ФМ", представитель адвокатского бюро выразил недоумение такими сведениями, указав, что в судебных документах указано о 57% имущества, которые Степаненко просит взыскать в её пользу.

"Елена Григорьевна считала, что долгая совместная жизнь супругов (около 30 лет) должна способствовать благородному и уважительному отношению сторон, решению всех споров и правильному разделу имущества, в том числе в суде", — добавил юрист.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, юмористы впервые прокомментировали свой развод, попросив не превращать его во всероссийский скандал.