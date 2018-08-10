В Тобольске задержан подозреваемый в угоне автомобиля и краже иностранной валюты

В полицию Тобольска обратился мужчина с заявлением о том, что у него угнали дорогостоящий автомобиль, а также похитили находившиеся в салоне $1,5 тыс.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Тобольский", выяснилось, что пострадавший пришел на работу и оставил куртку с ключами от авто без присмотра. Вскоре он обнаружил, что ключи от машины отсутствуют. Коллеги сообщили, что видели, как от здания отъехал его автомобиль.

Полицейские задержали автоугонщика 1988 года рождения. Злоумышленник полностью признал свою вину и сообщил, что угнал автомобиль, чтобы прокатиться по городу, а похищенные деньги разменял на рубли и потратил на спиртное и личные нужды.

Фигурант уголовного дела арестован.