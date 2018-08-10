Экс-глава ФСБ усомнился в случайности пуска боевой ракеты над Эстонией

У Москвы есть серьёзные основания сомневаться в том, что боевая ракета над Балтией была запущена незапланированно, считает экс-глава ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалёв.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, пуск ракеты совершил ранее на этой неделе испанский истребитель, находясь в воздушном пространстве Эстонии.

Как передаёт "Интерфакс", Ковалёв отметил, что это случилось "чуть ли не сразу" после предложения американских сенаторов усилить экономические, политические и дипломатические санкции против РФ.

Кроме того, он напомнил, что Акт "О защите американской безопасности от кремлёвской агрессии" содержит настойчивые призывы об ускорении передачи "избыточных вооружений странам НАТО с целью уменьшения зависимости" некоторых стран альянса от российской военной техники.

"Понятна суета и законодательный лоббизм транснациональных компаний по продаже военной техники и боеприпасов: ВПК России вытесняет их с глобального рынка выгодными предложениями высокоточного оружия", — цитирует агентство парламентария, пояснившего затем, что число подобных инцидентов может возрасти, и в ход могут пойти "более мощные" вооружения.