В Пермском крае представлен проект по реконструкции трассы Березники - Соликамск

Министерство транспорта Пермского края представило проект по продолжению реконструкции автомобильной дороги Кунгур – Соликамск на участке Березники – Соликамск.

Как сообщили Накануне.RU в администрации губернатора региона, по заданию КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" разработку проектной документации на реконструкцию дороги выполняет ООО "УралДорПроект". После реконструкции будет повышена пропускная способность автомобильной за счет увеличения числа полос с двух до четырех. Также проектом предусматривается устройство разделительной полосы с установкой парапетного ограждения типа "Нью-Джерси" и наружного освещения по всему участку.

Данный проект является продолжением программы реконструкции автодороги Кунгур – Соликамск на участке Березники – Соликамск с 292 по 313 км, на котором в настоящее время продолжаются строительные работы, завершить которые планируется в конце 2019 года. Разработка проектной документации ведется в соответствии с графиком, приемка проектной документации с положительным заключением госэкспертизы состоится весной следующего года.

В ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонных метров мостов. Так, в 2018 году будут продолжены работы на обходе Чусового, Восточном обходе г.Перми, обходе п.Куеда, дорогах "Полазна-Чусовой", "Частые-Бабка".