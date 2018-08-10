Силуанов прокомментировал причины резкого падения рубля

Изменчивая ситуация на российских финансовых рынках связана с возможными новыми антироссийскими санкциями со стороны США и негативной обстановкой на развивающихся рынках.

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. "Правительство и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в текущем году", — сказал Силуанов.

По его словам, в последние годы российская экономика стала гораздо более устойчивой к внешним факторам, включая колебания нефтяных показателей и введение санкций, сообщает РИА "Новости".

Российская валюта начала падение после сообщений о предстоящем введении санкций в отношении Москвы из-за "дела Скрипалей".