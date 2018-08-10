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"Рублевой катастрофы не будет, если Набиуллина не устроит рукотворную девальвацию" Госдепартамент США заявил о введении нового санкционного пакета против России с 22 августа, ограничения коснутся поставок в страну электронных компонентов  и ряда других товарных позиций, имеющих стратегическое значение для развития и выживания отечественной экономики. На фоне этих новостей курс рубля по отношению к паре доллар-евро вечером 8 августа провалился до самых низких значений.
09.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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09.08.2018
общество ;
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Новости
10.08.2018 03:35 Мск (05:35 Екб)
экономика | В России | За рубежом
Силуанов прокомментировал причины резкого падения рубля
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биржа, фондовый рынок (2016) | Фото: delo.ua

Изменчивая ситуация на российских финансовых рынках связана с возможными новыми антироссийскими санкциями со стороны США и негативной обстановкой на развивающихся рынках.
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Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. "Правительство и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в текущем году", — сказал Силуанов.

По его словам, в последние годы российская экономика стала гораздо более устойчивой к внешним факторам, включая колебания нефтяных показателей и введение санкций, сообщает РИА "Новости".

Российская валюта начала падение после сообщений о предстоящем введении санкций в отношении Москвы из-за "дела Скрипалей".

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10.08.2018 03:35 Мск | Денис Линов
05:35 Екб

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Силуанов прокомментировал причины резкого падения рубля
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