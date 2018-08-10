В Вологодской области подростки угнали "девятку"

Четверо подростка угнали "девятку" в Вологодской области.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, злоумышленники, которым от 14 до 17 лет, сбежали из специального учебно-воспитательного учреждение закрытого типа. На ВАЗ-21093 обратили внимание сотрудники дорожно-постовой службы.

По данному факту заведено уголовное дело. Следователи установят, как подросткам удалось сбежать из спецучреждения. В настоящее время подростки помещены в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.