В США объяснили цель санкций против России

Стало известно, чего американские власти хотят добиться, вводя антироссийские санкции.

Как напомнила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео заявляли о желании улучшить отношения с Москвой. Однако Вашингтон понимает, что "есть много вопросов", которые у России и США "вызывают взаимную обеспокоенность". Как отметила Науэрт, Россия – "большая страна", как и США.

По словам представителя Госдепа, в подобных ситуациях необходимо "вести дискуссии с другими правительствами", а санкции являются способом "побудить правительство (России) к лучшему поведению", сообщает РИА "Новости".

Напомним, 22 августа американские власти введут очередные санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

В Совфеде ранее заявили, что, если Россия решит принять ответные меры на новый пакет санкций США, ограничения могут затронуть поставок ракетных двигателей РД-180.