Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

Самая дорогая квартира в России выставлена на продажу за 2,54 млрд руб.

Недвижимость находится в одном из жилых комплексов Москвы на Остоженке, в Молочном переулке. Площадь многоуровневой квартиры превышает 1 тыс. кв. м, в ней есть сауна, бассейн, терраса, зимний сад и каминный зал.

Второе место по стоимости у квартиры в Санкт-Петербурге, которая продается за 580,45 млн руб. Недвижимость находится в современном жилом комплексе на Крестовском острове, на берегу Южного пруда. Замыкает тройку подмосковная квартира в пансионате "Петрово-Дальнее", которую можно приобрести за 285,7 млн руб.

Следом идут квартиры в Сочи (220 млн руб.), Ялте (203 млн руб.), Севастополе (120 млн руб.), Казани (119 млн руб.). Замыкают десятку рейтинга Свердловская, Тюменская и Самарская области. Самые дорогие квартиры в этих регионах продаются за 102, 75 и 69,5 млн руб. соответственно, сообщает Lenta.ru.