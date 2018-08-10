Путин поручил вывести стадионы ЧМ-2018 на самоокупаемость через шесть лет

Стадионы ЧМ-2018 по футболу должны выйти на самоокупаемость к 2024 году.

Такое поручение дал президент Владимир Путин. Кабмину и регионам, в которых проходили матчи чемпионата, поручено обеспечить "проработку вопроса механизмов передачи профессиональным футбольным клубам и другим физкультурно-спортивным организациям стадионов с учетом обеспечения их перехода на самоокупаемость к 2024 году".

Также правительству и регионам предстоит обеспечить передачу в соответствии с Концепцией наследия чемпионата мира объектов, построенных для проведения чемпионата. Кроме того, глава государства указал на необходимость "обеспечить разработку и утверждение комплекса мероприятий по развитию туризма в городах-организаторах ЧМ". Сроком исполнения этих поручений президент установил 30 мая 2019 года.

Глава государства поручил до 1 октября 2018 года "проработать вопросы по продолжению деятельности центров управления пассажирскими перевозками, действовавших в период проведения чемпионата, для обеспечения дальнейшей координации городских и пригородных перевозок пассажиров, определив механизмы финансирования этих центров", сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, построив и реконструировав к чемпионату мира по футболу 12 стадионов и 95 тренировочных площадок, власти задумались о том, как сохранить объекты спортивной инфраструктуры после соревнований. На эти цели необходимо потратить 16 млрд руб.