Американские власти пообещали не вводить санкции против "Аэрофлота"

Власти США не будут вводить прямых санкций против российских компаний, в том числе "Аэрофлота".

Как сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепа, ограничительные меры могут затронуть российского перевозчика, если авиакомпания попытается импортировать продукцию, попавшую под санкции, передает Reuters. Американские власти собираются запретить поставки в Россию электроники, лазеров, сенсоров и технологий в области нефти и газа. По словам чиновника, точный эффект от санкций пока предсказать невозможно, сообщает РБК.

Напомним, 22 августа американские власти введут очередные санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

В Совфеде ранее заявили, что, если Россия решит принять ответные меры на новый пакет санкций США, ограничения могут затронуть поставок ракетных двигателей РД-180.