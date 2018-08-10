В Подмосковье автобус сбил группу пешеходов

В подмосковном городе Мытищи автобус протаранил группу людей, которые переходили через пешеходный переход.

В результате ДТП пострадали трое, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Происшествие случилось на Шараповском проезде на автостанции "Мытищи". Инцидент засняли камеры наружного наблюдения.

По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов. Окончательная причина ДТП станет известна в ходе проверки. При этом пассажиры автобуса не пострадали, сообщает РИА "Новости".