В Хабаровске сняли с рейса дебошира, который собирался лететь в Красноярск

Полицейские Хабаровска оформили административный протокол на мужчину, устроившего скандал в самолете.

Как сообщили Накануне.RU в МВД РФ, 34-летний дебошир собирался лететь в Красноярск, однако до взлета устроил скандал сначала с соседом по салону, а затем и с проводницей. На попытки членов экипажа успокоить буяна, нарушитель стал пророчить летчикам всевозможные беды, сопровождая их нецензурной бранью. Летчики вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Дебошира доставили в отдел полиции, где он устроил погром: сломал скамейку в своей камере, после чего стал колотить обломками по металлической двери и бросать их наружу.

По факту хулиганства решается вопрос о заведении уголовного дела.