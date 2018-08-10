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Новости
09.08.2018 22:38 Мск (00:38 Екб)
спорт | Курганская область
Капитан хоккейного клуба "Зауралье" поднял над головой кубок турнира памяти Николая Парышева
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хоккей, турнир памяти Парышева, Курган, Зауралье, Рубин (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане с 7 по 9 августа прошел хоккейный турнир памяти Николая Парышева - ледовое состязание проходит каждый год. В этот раз удача улыбнулась команде "Зауралье", которая досрочно по очкам взяла первое место, однако последнюю встречу курганцам все же пришлось сыграть - соперником был тюменский "Рубин". Команда Альберта Логинова уверенно выиграла на родном льду со счетом 4:1, передает корреспондент Накануне.RU.
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Решение о том, что "Зауралье" возьмет кубок турнира имени Парышева, было принято еще 8 августа - тогда курганцы обыграли казахстанский "Арлан". Однако на 9 августа был намечен матч с тюменским "Рубином".

Встреча выдалась напряженной и по-настоящему взрывной. Первый тайм курганцы уверенно вели, сразу показали сопернику свое преимущество - результатом стала забитая шайба Егора Коробкина на 15-ой минуте 1 периода. Вторую часть встречи зауральцы также держали верх над соперником, однако до конца периода не смогли реализовать сразу несколько бросков в створ ворот тюменского голкипера. Ситуация резко изменилась, когда на 39-ой минуте бросок Артура Болтанова удвоил преимущество команды Альберта Логинова. Зауральцы не стали медлить, и уже через 14 секунд Иван Исаев сделал счет в матче 3:0.

Тюменцы решили играть грубо и стремительно - во втором и третьем периоде они очень часто нарушали правила игры, дрались и не соблюдали хоккейную этику. За это их постоянно удаляли, несколько раз зауральцы оставались на поле впятером против троих хоккеистов "Рубина". Также на льду случилось несколько драк.

В третьем периоде на 43-й минуте Евгений Сулимов сделал счет 4:0, однако тюменцы смогли заработать гол престижа, забив курганцам на 57-ой минуте - автором гола стал Булат Байкеев.

В конце матча первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин вручил команде "Зауралье" заветный кубок победителя турнира. Его над головой поднял капитан команды Юрий Маслов.

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09.08.2018 22:38 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
00:38 Екб

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Капитан хоккейного клуба "Зауралье" поднял над головой кубок турнира памяти Николая Парышева
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