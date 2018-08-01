Савченко написала письмо Трампу с жалобой на Порошенко

Арестованная на Украине депутат Верховной рады Надежда Савченко написала письмо американскому президенту Дональду Трампу, в котором назвала цель нахождения у власти Петра Порошенко. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

По ее мнению, ее оппозиционная деятельность на Украине не понравилась Порошенко, и за это ее посадили. Она отмечает, что Порошенко возглавляет "системную и организованную коррупцию", а в сфере госзакупок "с каждого государственного заказа лично президент Украины получает прибыль".

Порошенко является "самым коррумпированным президентом в истории Украины" и "использует государственную власть с одной целью - личного обогащения", считает Савченко.

Отметим, что сегодня на Украине было заявлено о завершении досудебного расследования в отношении Савченко. Его результаты пока не сообщаются.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Савченко задержали в здании Рады, а на следующий день арестовали. Ее подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке вооруженного переворота, ей грозит вплоть до пожизненного заключения. 14 июля ей во второй раз продлили арест на два месяца, в связи с чем она в знак протеста объявила новую бессрочную голодовку.