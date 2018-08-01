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01.08.2018
образование  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни.
01.08.2018
политика ;
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Новости
01.08.2018 20:40 Мск (22:40 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Суд продлил арест братьям Магомедовым
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Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов (2012) | Фото: putnik1.livejournal.com

Тверской суд Москвы оставил под арестом владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и крупных хищениях бюджетных средств.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, фигуранты дела были задержаны в конце марта. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба. Но оба бизнесмена были арестованы на два месяца до 30 мая. Ранее братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем инкриминируемым им статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия. Вчера судом были арестованы активы и банковские счета 24-х компаний в рамках расследования данного дела.

Как сообщает "Интерфакс", арест обвиняемым продлён до 5 ноября.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению", — огласила вердикт судья Ольга Затомская.

Помимо братьев Магомедовых, содержание под стражей продлили и экс-директору входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артуру Максидову.

Зиявудин Магомедов(2018)|Фото: Владислав Шатило / РБК

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01.08.2018 20:40 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
22:40 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.07.2018 14:48 Мск
Арестованы активы и счета 24 компаний по делу братьев Магомедовых

Ранее 27.07.2018 11:11 Мск
Группа "Сумма" обсуждает возможность продажи нового терминала в порту Находка

Ранее 14.06.2018 14:36 Мск
Суд арестовал акции группы "Сумма"

Ранее 09.06.2018 10:17 Мск
Арестованы квартиры и машины братьев Магомедовых

Ранее 28.05.2018 14:06 Мск
Счета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении Магомедова

Ранее 17.05.2018 11:06 Мск
Суд арестовал банковские счета братьев Магомедовых

Ранее 16.05.2018 08:08 Мск
Глава РСПП просит Чайку освободить братьев Магомедовых из СИЗО

Ранее 11.05.2018 15:54 Мск
Официально: Братьям Магомедовым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств

Ранее 11.05.2018 08:06 Мск
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Ранее 17.04.2018 12:25 Мск
У владельцев группы "Сумма" арестовали более миллиона долларов

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Врио главы Дагестана: Я не знаком лично с братьями Магомедовыми

Ранее 06.04.2018 10:37 Мск
МВД: Братьям Магомедовым обвинение не предъявляли

Ранее 06.04.2018 10:02 Мск
СМИ: Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей

Ранее 02.04.2018 13:35 Мск
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Ранее 02.04.2018 10:55 Мск
СМИ: Братьев Магомедовых поместили в "вип-изолятор" "Кремлевский централ"

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"Сумма" заявила о несогласии с решением суда

Ранее 31.03.2018 18:30 Мск
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Ранее 31.03.2018 15:23 Мск
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К совладельцу группы "Сумма" нагрянули следователи








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Суд продлил арест братьям Магомедовым
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