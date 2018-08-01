Суд продлил арест братьям Магомедовым

Тверской суд Москвы оставил под арестом владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и крупных хищениях бюджетных средств.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, фигуранты дела были задержаны в конце марта. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба. Но оба бизнесмена были арестованы на два месяца до 30 мая. Ранее братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем инкриминируемым им статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия. Вчера судом были арестованы активы и банковские счета 24-х компаний в рамках расследования данного дела.

Как сообщает "Интерфакс", арест обвиняемым продлён до 5 ноября.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению", — огласила вердикт судья Ольга Затомская.

Помимо братьев Магомедовых, содержание под стражей продлили и экс-директору входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артуру Максидову.