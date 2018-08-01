В "Единой России" подтвердили отставку Железняка

Депутат Госдумы РФ, замсекретаря генсовета "Единой России" (ЕР) Сергей Железняк, действительно, написал заявление об уходе с партийного поста. Об этом сообщил секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак.

Напомним, об отставке парламентария стало известно на прошлой неделе. Причиной якобы стало то, что он пропустил голосование по пенсионной "реформе" в Думе. Также утверждалось, что в тот день высокопоставленный "единоросс" был на больничном.

По словам Турчака, решение об отставке Железняк принял по "личным обстоятельствам".

"У него поменялись жизненные приоритеты", — рассказал замсекретаря генсовета ЕР изданию "Газета.ru".

Кроме того, он отметил, что его коллега действительно был на больничном.

"Я с ним (Железняком, — прим.) разговаривал, он реально показал больничный на эти четыре дня, включая день пленарного заседания", — передаёт слова Турчака газета "Коммерсант".