Украденного из "Булгаковского дома" кота нашли у Театра Моссовета

Украденного кота Бегемота кота нашли у Театра Моссовета. Об этом сообщается на официальной странице "Булгаковского дома" в Facebook.

Как ранее сообщало Накануне.RU, питомец, живущий при театре-музее и олицетворяющий одноимённого героя произведения писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", был похищен сегодня неизвестной женщиной.

"Его (кота, — прим.) подкинули уже без ошейника к Театру Моссовета, где его нашли сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

Театр также поблагодарил всех неравнодушных, кто распространял информацию о пропаже кота.