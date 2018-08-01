Австралийские ученые предупредили о росте смертности из-за жары

В ряде стран к 2080 году может вырасти жертв жаркой погоды, если население не приспособится к антропогенному изменению климата. Такие данные представили учёные Университета Монаша в Мельбурне (штат Виктория, Австралия).

Как сообщает РБК со ссылкой на опубликовавший соответствующий доклад научный журнал Plos Medicine, прогноз составлялся с учётом объёмов парниковых газов при сжигании топлива, также учитывались плотность населения и методы борьбы с потеплением. Так, согласно выводам учёных, в Австралии — в частности, в Сиднее, Мельбурне и Брисбене — ожидается рост смертности от жары на 471% по сравнению с 1971-2010 годами.

Этот процесс постигнет также Канаду, Индию, Грецию и Японию, где роль сыграют рост влажности и увеличение числа лесных пожаров.

Радикальное потепление коснётся и США с европейскими странами.

По словам профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Антонио Гаспаррини, существенно минимизировать последствия этой аномалии может соблюдение Парижского соглашения по климату.