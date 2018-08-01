Из "Булгаковского дома" украли кота Бегемота

Из московского музея-театра "Булгаковский дом" был похищен кот Бегемот. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Facebook.

Питомец, олицетворяющий одноимённого героя произведения писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", живёт в театре с 2005 года. Отмечается, что он был похищен неизвестной женщиной.

"Особые приметы: чёрный и пушистый, помесь сибирской и персидской пород, вес около 6 кг, характер суровый, — говорится в сообщении. — В музее ждут любой информации о местонахождении своего сотрудника. То есть кота".