В США вновь нашли "доказательства" российского вмешательства в выборы

В США сообщают об очередных "доказательствах" российского вмешательства в выборы.

На этот раз, как передаёт Infox, в соцсетях будто бы выявлена сеть фейковых страниц, с помощью которых осуществлялось влияние на промежуточные выборы в Конгресс. Хотя сама компания Facebook, выявившая данные аккаунты, не заявляла об их однозначной связи с Москвой, ранее в США неоднократно обвиняли в подобном Агентство интернет-исследований, известное также как "фабрика троллей".

Напомним, ранее министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен обвинила Россию в попытках "посеять раздор" среди американского народа при помощи социальных сетей.