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01.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни.
01.08.2018
политика ;
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Комарова едет с инспекцией в Мортку. Губернатор посетит "Завод МДФ"
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Завод МДФ, Мортка, лесная промышленность (2017) | Фото: zmdf.ru

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе поездки в Кондинский район проведет рабочее совещание на "Заводе МДФ" в Мортке. Тема встречи - трудоустройство рабочих остановленного предприятия, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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Помимо этого губернатор обсудит создание инвестпроекта по использованию мощностей "Завода МДФ" для создания высокотехнологичного деревоперерабатывающего производства в Мортке.

Напомним, завод МДФ в поселке Мортка Кондинского района прекратил свою работу: практически все элементы деревообрабатывающего производства находятся в аварийном состоянии, а само предприятие – под угрозой банкротства из-за многочисленных долгов. Окружные власти пообещали, что ни один из 285 человек не останется без работы, места им предложили нефтяники. Также заводчане смогут бесплатно пройти переподготовку и дополнительное обучение.

По словам заместителя губернатора ХМАО Алексея Забозлаева, перспективы создания нового производства на площадке завода оценивала компания Siempelkamp.

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01.08.2018 16:14 Мск | Кондинский р-н | Михаил Лукашкин
18:14 Екб

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Комарова едет с инспекцией в Мортку. Губернатор посетит "Завод МДФ"
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