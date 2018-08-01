Комарова едет с инспекцией в Мортку. Губернатор посетит "Завод МДФ"

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе поездки в Кондинский район проведет рабочее совещание на "Заводе МДФ" в Мортке. Тема встречи - трудоустройство рабочих остановленного предприятия, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Помимо этого губернатор обсудит создание инвестпроекта по использованию мощностей "Завода МДФ" для создания высокотехнологичного деревоперерабатывающего производства в Мортке.

Напомним, завод МДФ в поселке Мортка Кондинского района прекратил свою работу: практически все элементы деревообрабатывающего производства находятся в аварийном состоянии, а само предприятие – под угрозой банкротства из-за многочисленных долгов. Окружные власти пообещали, что ни один из 285 человек не останется без работы, места им предложили нефтяники. Также заводчане смогут бесплатно пройти переподготовку и дополнительное обучение.

По словам заместителя губернатора ХМАО Алексея Забозлаева, перспективы создания нового производства на площадке завода оценивала компания Siempelkamp.