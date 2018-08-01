В Челябинске дольщики ЖК "Новоград" зарегистрировали жилищно-строительный кооператив для достройки дома

Обманутые дольщики челябинского ЖК "Новоград" зарегистрировали жилищно-строительный кооператив "Доватора-46" для достройки дома.

Свидетельство о регистрации ЖСК было выдано налоговой службой Челябинской области 31 июля. В состав правления кооператива вошло пять дольщиков.

"Целью ЖСК является окончание строительства многоквартирного дома по адресу: г. Челябинск, ул. Доватора, 46(стр) путём передачи объекта от бывшего застройщика, ООО "Град", которое проходит процедуру банкротства с октября 2015 года. Передачу объекта должен одобрить Арбитражный суд Челябинской области", - говорится в сообщении инициативной группы.

Судебное заседание назначено на 3 августа. Суд должен принять решение о передаче недостроенного дома и земельного участка в пользу ЖСК "Доватора-46".

"Если суд примет сторону обманутых дольщиков, то через механизм ЖСК удастся запустить стройку. ЖСК заключит договор с новой строительной компанией для возобновления работ. При посредничестве правительства Челябинской области найден новый застройщик - компания "ЮжуралспецМС", - рассказали дольщики.

Напомним, строительство дома ЖК "Новоград" на пересечении улиц Доватора и Воровского было остановлено в 2015 году. Застройщик строительная компания "Град" признана банкротом. Для достройки объекта был найден инвестор, но заменить застройщика оказалось невозможно.