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01.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни.
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политика ;
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Группа "Звери" и Елка выступят на Дне города в Екатеринбурге
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группа звери роман билык (2015) | Фото: zve.ru

В день празднования 295-летия Екатеринбурга уральскую столицу посетят известные музыкальные коллективы и артисты. 18 августа на Октябрьской площади выступит певица Елка, а также исполнит свои хиты группа "Звери" и певица Светлана Лобода, которые выступят в Академическом микрорайоне, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Согласно утвержденной программе, празднование Дня города начнется в 10.00 - старт празднику даст церемония поднятия флага Екатеринбурга. В праздничных мероприятиях будет задействовано около 20 площадок.

Например, в Историческом сквере разместится "Театральное пространство", гости смогут посмотреть 50 спектаклей под открытым небом.

Также будет организовано "Танцевальное пространство" на Октябрьской площади, гостями праздника станут Дмитрий Нагиев, Егор Дружинин, а также DJ BROTHERS и DJ FEEL.

Как Накануне.RU сообщало ранее, на площади 1905 года выступит также известная российская группа "Мумий Тролль".

Кульминацией праздника будет первая в истории Екатеринбурга общегородская дискотека на набережной городского пруда. Дискотека объединит все праздничные площадки центральной части города, а гостем станет DJ Леонид Руденко.

Завершится празднование Дня города международным фестивалем фейерверков, который состоится с 22.30 до 23.00. Кстати, фейерверки обошлись городу в 5 млн рублей.

Отметим, что дороги в городе начнут перекрывать уже с 4 августа в связи с многочисленными мероприятиями, приуроченными к празднику.

Другие новости по темам: группа Звери, День города, мероприятия, праздник, Елка, Мумий Тролль, Лобода, Дмитрий Нагиев
01.08.2018 16:13 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:13 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.07.2018 09:45 Мск
На концерте в честь 295-летия Екатеринбурга выступит "Мумий Тролль"

Ранее 19.06.2018 08:08 Мск
Якоб подписал постановление о праздновании 295-летия Екатеринбурга

Ранее 12.01.2018 14:42 Мск
В Екатеринбурге началась подготовка к 295-летию города








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Группа "Звери" и Елка выступят на Дне города в Екатеринбурге
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