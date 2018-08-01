Группа "Звери" и Елка выступят на Дне города в Екатеринбурге

В день празднования 295-летия Екатеринбурга уральскую столицу посетят известные музыкальные коллективы и артисты. 18 августа на Октябрьской площади выступит певица Елка, а также исполнит свои хиты группа "Звери" и певица Светлана Лобода, которые выступят в Академическом микрорайоне, сообщили Накануне.RU в мэрии.

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Согласно утвержденной программе, празднование Дня города начнется в 10.00 - старт празднику даст церемония поднятия флага Екатеринбурга. В праздничных мероприятиях будет задействовано около 20 площадок.

Например, в Историческом сквере разместится "Театральное пространство", гости смогут посмотреть 50 спектаклей под открытым небом.

Также будет организовано "Танцевальное пространство" на Октябрьской площади, гостями праздника станут Дмитрий Нагиев, Егор Дружинин, а также DJ BROTHERS и DJ FEEL.

Как Накануне.RU сообщало ранее, на площади 1905 года выступит также известная российская группа "Мумий Тролль".

Кульминацией праздника будет первая в истории Екатеринбурга общегородская дискотека на набережной городского пруда. Дискотека объединит все праздничные площадки центральной части города, а гостем станет DJ Леонид Руденко.

Завершится празднование Дня города международным фестивалем фейерверков, который состоится с 22.30 до 23.00. Кстати, фейерверки обошлись городу в 5 млн рублей.

Отметим, что дороги в городе начнут перекрывать уже с 4 августа в связи с многочисленными мероприятиями, приуроченными к празднику.