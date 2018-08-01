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образование  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
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от издателя  |  комментариев: 6


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни.
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политика ;
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Всего лишь изменят русло Исети. Якоб утвердил проект территории под строительство ледовой арены в Екатеринбурге
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угмк-арена, макет, иннопром (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил проект строительства ледовой арены УГМК, ради которого была снесена недостроенная телебашня. Постановление "Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Куйбышева - Розы Люксембург - Декабристов - 8 Марта" было подписано 26 июля, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отметим, ранее прошли общественные слушания по проекту планировки территории. По итогам голосования 255 человек выступили за проект, 107 - против, воздержался 21 участник. Не дождавшись результатов, зал покинули сразу несколько десятков человек. В итоге ледовая арена была одобрена.

угмк-арена, ледовая арена, макет(2018)|Фото: Накануне.RU

В новом проекте планировки предусматривается пешеходный мост через реку Исеть, для этого русло реки расширят, что бы она приняла непосредственно круглую форму. Построят и многоуровневую автостоянку на перекрестке улиц Декабристов – Степана Разина.

В документации идёт речь и об реставрации объектов культурного наследия.

схема планировки территории ледовой арены в Екатеринбурге(2018)|Фото: мэрия Екатеринбурга

Напомним, что недостроенную телебашню снесли 24 марта. Проект новой ледовой арены получил поддержку областных властей, однако жители города до последнего дня защищали объект.

екатеринбургская телебашня(2018)|Фото: Степан Груздев

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01.08.2018 15:48 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:48 Екб

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Всего лишь изменят русло Исети. Якоб утвердил проект территории под строительство ледовой арены в Екатеринбурге
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