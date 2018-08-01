Всего лишь изменят русло Исети. Якоб утвердил проект территории под строительство ледовой арены в Екатеринбурге

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил проект строительства ледовой арены УГМК, ради которого была снесена недостроенная телебашня. Постановление "Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Куйбышева - Розы Люксембург - Декабристов - 8 Марта" было подписано 26 июля, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отметим, ранее прошли общественные слушания по проекту планировки территории. По итогам голосования 255 человек выступили за проект, 107 - против, воздержался 21 участник. Не дождавшись результатов, зал покинули сразу несколько десятков человек. В итоге ледовая арена была одобрена.

В новом проекте планировки предусматривается пешеходный мост через реку Исеть, для этого русло реки расширят, что бы она приняла непосредственно круглую форму. Построят и многоуровневую автостоянку на перекрестке улиц Декабристов – Степана Разина.

В документации идёт речь и об реставрации объектов культурного наследия.

Напомним, что недостроенную телебашню снесли 24 марта. Проект новой ледовой арены получил поддержку областных властей, однако жители города до последнего дня защищали объект.