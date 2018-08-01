В Прикамье больного эпилепсией ребенка госпитализировали только после обращения детского омбудсмена

В Прикамье мальчика с эпилепсией госпитализировали только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка Светланы Денисовой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе детского омбудсмена Пермского края.

В январе ребенок не мог попасть на прием к врачу из-за того, что его медицинскую карту увезли в Пермь для проверки неврологом. Проверка длилась пять месяцев. Омбудсмен направила ходатайство министру здравоохранения Пермского края Дмитрию Матвееву о направлении ребенка с эпилепсией в медицинское учреждение для проведения комплексного обследования.

В результате ребенка госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу.