"Он жив и здоров": в "Краснодаре" прокомментировали ДТП с участием Смолова

В футбольном клубе "Краснодар" прокомментировали инцидент с участием нападающего "быков" и сборной России Федора Смолова. Там заявили, что с игроком все в порядке.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль. Утверждалось, что футболист управлял автомобилем BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга.

"У клуба нет никакой официальной информации о ДТП с участием Федора Смолова. Федор жив и здоров", - сообщили изданию Чемпионат в пресс-службе "Краснодара".

Напомним, весной этого года Смолов, который тогда был капитаном сборной России, угодил в скандал, сматерившись в прямом телевизионном эфире. За это КДК РФС оштрафовал форварда на 60 тыс. руб.