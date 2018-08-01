В Таджикистане предотвратили атаку на 201-ю российскую военную базу

В Таджикистане нейтрализовали подпольную террористическую ячейку запрещенной в стране "Партии исламского возрождения", члены которой разрабатывали атаку на 201-ю российскую военную базу в Душанбе.

Спецоперация прошла в феврале, были задержаны 14 человек. Они также планировали совершить крупные теракты во время празднования Навруза, передает РИА Новости.

Террористы проходили специальную подготовку на базе под Джелалабадом, после чего участвовали в боевых действиях в составе подразделений "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).

Напомним, российская 201-я военная база - воинская часть Вооруженных Сил РФ в составе Центрального военного округа, дислоцированная в Таджикистане, была сформирована в 2004 году.

В начале июля 2012 года Россия обвинила таджикские власти в выдвижении неприемлемых условий продления аренды 201-й военной базы и приостановила ее финансирование. После сложных переговоров Россия и Таджикистан подготовили соглашение, которое продлевает срок пребывания военной базы РФ в республике до 2042 года.

Ранее эксперт заявлял, что передислокация 201-й российской военной базы была бы великой глупостью.