"Кристоф де Маржери" добрался с Ямала в Китай за рекордные 18,5 суток

Перевозчик газа с завода "Ямал СПГ", танкер "Кристоф де Маржери", добрался от порта Сабетта до китайского Тяньшаня за рекордные 18,5 суток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Во время плавания судно прошло 2,3 тыс. морских миль от Сабетты до мыса Дежнева за 7 дней 17 часов. На всём протяжении трассы газовоз двигался без ледокольной проводки. Средняя скорость судна на Северном морском пути составила 12,8 узла. "Кристоф де Маржери" прибыл в порт Тяньшань во вторник, 31 июля. Быстрое и безопасное прохождение маршрута из ямальской Сабетты в восточном направлении подтвердило экономическую эффективность Севморпути как транспортного коридора.

Ранее на встрече с и.о. губернатора арктического региона Дмитрием Артюховым полпред президента в УрФО Николай Цуканов отметил, что порт Сабетта "в обозримом будущем должен стать многофункциональным, самым восточным морским портом по трассе Северного морского пути с подведённой железной дорогой". Артюхов добавил, что эти планы позволят надёжно обеспечить интересы России в этом стратегически важном регионе. Ключом к их реализации станет Северный морской путь.