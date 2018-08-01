Гендиректор екатеринбургского предприятия осужден за хищение свыше 15 миллионов

В Екатеринбурге вынесли приговор генеральному директору ПАО "Телевизионная сеть", которого обвинили в хищении средств предприятия на сумму свыше 15,6 млн руб. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд назначил Роману Язовских 3,5 года колонии общего режима.

Также суд вынес приговор и соучастнице гендиректора – бухгалтеру Надежде Дьячковой, которая формировала необходимую документацию для конспирации фиктивных финансовых операций. Суд назначил ей штраф в 400 тыс. руб.

Изначально, идея о краже средств предприятия появилась у гендиректора, уже потом он привлек к делу бухгалтера.

Обвиняемые проводили фиктивные денежные операции между ПАО "Телевизионная сеть" и другими юридическими лицами под видом компенсации понесенных затрат на приобретение товарно-материальных ценностей.

Такой незаконной деятельностью они занимались с декабря 2011 г. по январь 2016 г.