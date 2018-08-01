В Магнитогорске суд отправил под домашний арест начальницу городского управления пенсионного фонда

В Магнитогорске суд отправил под домашний арест начальника городского управления Пенсионного Фонда Любовь Штейн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского районного суда.

Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста ходатайствовал следователь, обвиняемая и ее защитник не возражали. Суд пришел к выводу, что ходатайство следователя мотивировано, законно и обосновано, и заключил Штейн под домашний арест.

Как ранее сообщало Накануне, Любовь Штейн обвиняется в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями за незаконные действия.