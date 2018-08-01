Артюхов ввел на Ямале карантин по бешенству

В Надымском районе объявлен карантин из-за бешеной лисы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации муниципалитета.

21 июня в трех километрах от поселка Заполярный дикая лиса укусила человека. Тульский филиал "Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории" провел исследование, которое показало, что лиса болела бешенством.

И.о. губернатора Ямала Дмитрий Артюхов ввел на межселенной территории района карантин. Эпизоотическим очагом и неблагополучным пунктом признан мост через реку Ныда, а также территория в радиусе 30 км от него. Ограничение действует с 27 июня, и отменят его через 60 суток после последнего случая бешенства животных.