СМИ: Смолов попал в ДТП и разбил редкий и дорогой BMW

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль, сообщили СМИ.

Футболист управлял автомобилем BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга. Смолов не пострадал, но люксовому автомобилю причинен серьезный ущерб, пишут "Кубанские новости".

ДТП произошло на Ставропольской улице в Краснодаре в ночь на 1 августа. Других подробностей аварии нет, но приводятся фото разбитого авто.

СМИ: Федор Смолов попал в Краснодаре в ДТП на автомобиле за 9 млн рублей.https://t.co/sNyXkTMeR6 pic.twitter.com/jnQG89xyNy — Кубань 24 (@kuban24tv) 1 августа 2018 г.

Цена на авто оценивается минимум в 9 млн рублей, только 20 экземпляров версии были доступны в России.

При этом ни у ФК, ни у агента Смолова нет информации о автоаварии.

Напомним, форвард не очень удачно выступил на прошедшем в России ЧМ по футболу. В 1/4 финала Смолов не смог реализовать 11-метровый удар. По итогу этого матча Россия выбыла с чемпионата, проиграв Хорватии.

После чего Смолов подвергся жесткой критике. Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял на себя вину за неудачное выступление нападающего.