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"Спор о рисунке обоев в доме, где бушует пожар": в школах могут отменить 5-балльную систему Действующая в школах пятибалльная система оценивания устарела и ее пора менять. Такое заявление сделал "отец ЕГЭ" из ВШЭ Виктор Болотов. По мнению же опрошенных нами экспертов, реформаторы образования опять вместо фундаментальных проблем решают декоративные.
01.08.2018
образование  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни.
01.08.2018
политика ;
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Новости
01.08.2018 14:49 Мск (16:49 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
СМИ: Смолов попал в ДТП и разбил редкий и дорогой BMW
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ДТП с Федором Смоловым (2018) | Фото: vk.com/ghestkrd

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль, сообщили СМИ.
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Футболист управлял автомобилем BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга. Смолов не пострадал, но люксовому автомобилю причинен серьезный ущерб, пишут "Кубанские новости".

ДТП произошло на Ставропольской улице в Краснодаре в ночь на 1 августа. Других подробностей аварии нет, но приводятся фото разбитого авто.

Цена на авто оценивается минимум в 9 млн рублей, только 20 экземпляров версии были доступны в России.

ДТП с Федором Смоловым(2018)|Фото: vk.com/ghestkrd

При этом ни у ФК, ни у агента Смолова нет информации о автоаварии.

ДТП с Федором Смоловым(2018)|Фото: vk.com/ghestkrd

Напомним, форвард не очень удачно выступил на прошедшем в России ЧМ по футболу. В 1/4 финала Смолов не смог реализовать 11-метровый удар. По итогу этого матча Россия выбыла с чемпионата, проиграв Хорватии.

После чего Смолов подвергся жесткой критике. Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял на себя вину за неудачное выступление нападающего.



Развитие сюжета: Ранее 01.08.2018 15:42 Мск
"Он жив и здоров": в "Краснодаре" прокомментировали ДТП с участием Смолова

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01.08.2018 14:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:49 Екб

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СМИ: Смолов попал в ДТП и разбил редкий и дорогой BMW
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