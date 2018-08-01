Полицейские нашли в машине у зауральца "полторашку" с гашишным маслом

В Катайске на улице Школьной полицейские задержали автомобиль 31-летнего местного жителя, в багажнике машины они нашли бутылку с гашишным маслом.

Вес содержимого бутылки составил около 160 граммов, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Мужчина сообщил, что хранил наркотики для личного употребления и сам их изготовил.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину отпустили под подписку о невыезде.