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01.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни.
01.08.2018
политика ;
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Полицейские нашли в машине у зауральца "полторашку" с гашишным маслом
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мигалки, полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

В Катайске на улице Школьной полицейские задержали автомобиль 31-летнего местного жителя, в багажнике машины они нашли бутылку с гашишным маслом.
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Вес содержимого бутылки составил около 160 граммов, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Мужчина сообщил, что хранил наркотики для личного употребления и сам их изготовил.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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01.08.2018 14:44 Мск | Катайск | Михаил Белокрылов
16:44 Екб

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Полицейские нашли в машине у зауральца "полторашку" с гашишным маслом
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