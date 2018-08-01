"РН-Уватнефтегаз" в Тюменской области ввело в эксплуатацию Тальцийское месторождение

Дочернее предприятие "Роснефти" "РН-Уватнефтегаз", которое занимается разведкой и разработкой группы Уватских месторождений, расположенных в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области, запустило в промышленную эксплуатацию новое месторождение - Тальцийское, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Месторождение расположено в пределах Южно-Пихтового лицензионного участка на территории Уватского района Тюменской области. Нефтегазоносность месторождения связана с продуктивными пластами средней юры и неокома.

Месторождение стало 15-ым, введенным в работу компанией "РН-Уватнефтегаз". Отмечается, что бурение будет вестись на двух кустовых площадках. На них построят 17 скважин.

Новый актив входит в состав Протозановского хаба и расположен вблизи существующей инфраструктуры одноименного месторождения, что позволяет реализовать планы по его развитию в привязке к единому центру освоения "якорных месторождений". Вовлекая в разработку новые запасы Тальцийского месторождения "РН-Уватнефтегаз" обеспечивает поддержание достигнутых объемов добычи нефти.

Отметим, что извлекаемые запасы Тальцийского месторождения составляют 11,7 млн тонн нефти. Совокупные запасы всех месторождений "РН-Уватнефтегаза" составляют 1,886 млрд тонн нефти. Текущие извлекаемые запасы составляют 408 млн тонн.

Разработке месторождения предшествовало проведение сейсморазведочных работ ЗД, бурение семи поисково-разведочных скважин, одна из которых была построена с применением метода гидроразрыва пласта. Поисковое бурение началось в марте 2005 г., в 2007 г. Правдинская ГРЭ пробурила скважину 22П Тальцийская, в результате испытания которой было открыто месторождение нефти.