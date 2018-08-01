Шаг навстречу Москве или безысходность? Белоруссия займет рубли на российском рынке

Министерство финансов Белоруссии договорилось с пулом российских банков о размещении на Московской бирже рублевых государственных облигаций. Первое размещение может пройти до конца текущего года, по сообщению министерства, выход на российский рынок необходим для диверсификации инвесторской базы и инструментов заимствования. Деньги республике нужны на погашение старых долгов: евробондов, кредитов от Китая, России и Международного банка реконструкции и развития. Российские инвесторы, прежде всего, из числа коммерческих банков, будут готовы купить бумаги Белоруссии лишь с хорошей премией, которая покроет риски обострения отношений между странами.

Минфин Белоруссии подписал соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций с "Газпромбанком", "Совкомбанком", "ФК Открытие". Кредитные организации станут организатором размещения в 2018-2020 гг., соорганизатором выступит Евразийский банк развития. Речь идет о размещении бумаг на $100 млн в год.

"Размещение облигаций предполагается осуществить на Московской бирже. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами", - говорится в сообщении Минфина. При этом представитель ведомства Ирина Комар отметила, что следом за государством на российский рынок могут выйти корпоративные заемщики Белоруссии.

Экономическая ситуация в Белоруссии достаточно сложная, говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, есть потребность в финансировании дефицита. Во-первых, на фоне ослабления белорусского рубля происходит повышение ставки ФРС, снижается ликвидность по линии Европейского центрального банка, поэтому вопрос привлечения дополнительных денег стоит довольно серьезно. Во-вторых, свою роль играют законодательные новации в России.

"Налоговый маневр ударяет, прежде всего, по нашим белорусским коллегам, которые получают льготные энергоносители за счет вычета таможенной пошлины. После реформы основные налоги будут собирать на скважине путем повышения НДПИ, а таможенная пошлина обнуляется. Соответственно, никакого вычета не будет", - рассказал Накануне.RU Абзалов.

По данным Минфина Белоруссии, с начала года на внутреннем рынке реализовано облигаций на сумму $193,9 млн и 58,1 млн. евро. При этом в текущем году и ближайшие несколько лет Республике Беларусь на возврат и обслуживание внешнего долга необходимо тратить $3,5-$4 млрд ежегодно, подсчитал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. В 2018 г. правительство планирует приблизительно половину необходимой суммы погасить за счет собственных средств, остальное - рефинансировать путем новых внешних займов. Необходимость в последних будет только расти, в том числе, из-за налогового маневра.

"Последнее время Беларусь испытывает определенные сложности с внешними займами. МВФ готов дать деньги, но лишь под программу серьезных структурных реформ, на которые, в свою очередь, не готово белорусское руководство. Готов дать денег и Всемирный банк, но лишь при наличии программы с МВФ. Существует программа с Евразийским банком развития, но сложности с получением двух последних траншей затянулись более чем на полгода. Готов выделять деньги Китай, но лишь на связанные кредиты, на оплату китайских подрядчиков и оборудования по совместным проектам, на погашение долгов эти деньги не отправишь.В этих условиях Беларусь и решила выйти на российский рынок заимствований. Вероятно, будет запланировано разместить несколько выпусков, каждый на 2-3 года приблизительным объемом в эквиваленте $0,5 млрд", - рассказал Накануне.RU Вадим Иосуб.

Премия к доходности российских гособлигаций может составить 100-150 б.п., таким образом, доходность белорусских бумаг, номинированных в рублях, по оценкам "Альпари", составит 8,5-9%. Российские трехлетние ОФЗ в настоящий момент имеют доходность порядка 7,4%, говорит аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Безуглов, премия к белорусским облигациям должна быть на процент выше.

"Заемщикам необходимо ликвидировать существующие риски. Никто не знает, как на горизонте трех лет будут складываться отношения между Россией и Белоруссией в связи с разными политическими событиями в мире. Безусловно, инвесторы потребуют премию к выпускам, в противном случае проще купить облигации на российском рынке иметь гораздо меньшие риски", - рассказал Накануне.RU Безуглов. Он добавляет, что в будущем на фондовый рынок России могут выйти госкомпании Белоруссии с максимальным рейтингом.

Россия в сложное время настаивала на переходе к рублевым расчетам, поэтому размещение рублевых облигаций - шаг навстречу Москве, говорит Абзалов. Кроме того, учитывая торговлю с Россией, конвертировать полученные средства Белоруссии не придется - рублями страна может заплатить за энергоносители.

"Спрос на бумаги Белоруссии - вопрос условий, стоимости размещения. К тому же Россия тоже размещает свои облигации и рынок может не переварить большого количества предложения. Вторым важным фактором является конъюнктура, при которой будет происходить размещение. Например, на фоне роста ставок ФРС инвесторы будут требовать серьезную премию к рынку. Многое будет зависеть от того, кого Белоруссия видит в качестве инвесторов - банки или, быть может, будут каике-то договоренности с корпоративными игроками", - отмечает президент Центра стратегических коммуникаций.

Размещение облигаций Белоруссии, а в перспективе - частных компаний республики в рублях увеличивает не только объем фондового рынка, но и роль рубля в расчетах между участниками ЕАЭС. "Достаточно логично предоставлять денежные средства и финансирование в рублях для поддержания собственной национальной валюты в качестве резервной. Этим занимается целый ряд стран", - добавляет Абзалов.