В Екатеринбурге начнут перекрывать дороги за две недели до Дня города

В столице Урала начнут перекрывать центральные улицы за две недели из-за празднования 295-летия города. Главное торжество состоится 18 августа, но в связи с проведением большого числа культурно-массовых и спортивных мероприятий, в городе планируется закрытие движения транспорта начиная уже с 4 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

4 августа с 10.00 до 12.00 будет закрыто движение по улице Свердлова от Шевченко до Челюскинцев (общественный транспорт будет ходить);

11 августа с 07.00 до 18.00 – на площади Первой Пятилетки (общественный транспорт будет ходить);

17 августа с 18.00 до 21.30 – по проспекту Ленина от 8 Марта до Хохрякова (будут ходить только трамваи);

С 22.00 17 августа до 04.00 19 августа – по улице Пушкина от проспекта Ленина до Малышева;

С 22.00 17 августа и до окончания праздничных мероприятий – по Вильгельма де Геннина от проспекта Академика Сахарова до Павла Шаманова; по проспекту Академика Сахарова от Рябинина до Вильгельма де Геннина; по Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта; по 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Малышева;

В главный день празднования 295-летия Екатеринбурга - 18 августа – начнут вводить ограничения уже с раннего утра.

С 04.00 до окончания праздничных мероприятий будет перекрыто движение по проспекту Ленина от Московской до Карла Либкнехта; по Толмачева от проспекта Ленина до Первомайской; по Маршала Жукова от Челюскинцев до проспекта Ленина;

С 08.00 и до окончания праздничных мероприятий закроют движение по Дзержинского от Горького до Царской; по Пролетарской от Дзержинского до Первомайской; по Первомайской от Горького до улицы Царской;

Также с 13.15 до 14.45 - по Царской от Первомайской до Николая Никонова. И с 19.00 до окончания праздничных мероприятий – по 8 Марта от Куйбышева до Малышева; по Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева; по Малышева от Розы Люксембург до Московской; по Радищева от Московской до 8 Марта.

Кроме того, 16 августа будет запрещена стоянка площади 1905 года, а также запретят парковаться 17 августа по улице 8 марта от проспекта Ленина до Малышева.

Отметим, что в рамках празднования Дня города в столице Урала пройдет 55 различных мероприятий.