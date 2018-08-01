Трамп объявил, что строительство стены на границе США с Мексикой началось

Американский президент Дональд Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой. Заявление прозвучало на его встрече со сторонниками в городе Тампа штата Флорида.

Напомним, в конце июля 2017 года палата представителей Конгресса США приняла закон, предусматривающий возведение стены на границе с Мексикой. Прототипы сооружения начали строиться в городе Сан-Диего в конце сентября прошлого года.

"У нас есть 1,6 млрд долларов, и мы начали строить большие участки стены", - объявил Трамп.

Как сообщает РИА Новости, он также добавил, что в стране обеспечат "грандиозную безопасность на границах", в том числе за счет возведения стены.

Напомним, ранее жена Дональда Трампа - Меланья Трамп - раскритиковала иммиграционную политику администрации президента США.