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"Спор о рисунке обоев в доме, где бушует пожар": в школах могут отменить 5-балльную систему Действующая в школах пятибалльная система оценивания устарела и ее пора менять. Такое заявление сделал руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) Виктор Болотов, которого принято считать "отцом ЕГЭ". Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил, что отмена пятибалльной шкалы обсуждается, но для этого необходимо повысить квалификацию учителей, "научить их оценивать компетенции учеников". По мнению экспертов, реформаторы образования опять вместо фундаментальных проблем решают декоративные.
01.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни страны.
01.08.2018
политика ;
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Новости
01.08.2018 14:24 Мск (16:24 Екб)
политика | За рубежом
Трамп объявил, что строительство стены на границе США с Мексикой началось
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(2017) | Фото: AP

Американский президент Дональд Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой. Заявление прозвучало на его встрече со сторонниками в городе Тампа штата Флорида.

Напомним, в конце июля 2017 года палата представителей Конгресса США приняла закон, предусматривающий возведение стены на границе с Мексикой. Прототипы сооружения начали строиться в городе Сан-Диего в конце сентября прошлого года.

Великая стена Трампа(2017)|Фото:republicanpart.com

"У нас есть 1,6 млрд долларов, и мы начали строить большие участки стены", - объявил Трамп.

Как сообщает РИА Новости, он также добавил, что в стране обеспечат "грандиозную безопасность на границах", в том числе за счет возведения стены.

Напомним, ранее жена Дональда Трампа - Меланья Трамп - раскритиковала иммиграционную политику администрации президента США.

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01.08.2018 14:24 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
16:24 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.09.2017 06:30 Мск
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой








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Трамп объявил, что строительство стены на границе США с Мексикой началось
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