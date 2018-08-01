"Я понял, что у него остановилось сердце". Курганский таксист спас жизнь своему пассажиру

Водитель такси "Максим" в Кургане спас жизнь своему пассажиру.

Инцидент произошел несколько дней назад - таксист Николай увидел, что во время поездки пассажир потерял сознание. Мужчина быстро открыл дверь пассажира, отстегнул его от ремня безопасности и оказал первую помощь.

"Из курса первой медицинской помощи я понял, что у пассажира остановка сердца и нужно сделать массаж. Он задышал и через некоторое время пришел в себя. Я дал ему воды, предложил вызвать скорую помощь или отвезти в больницу", - отметил таксист.

Об истории рассказали на сайте сервиса такси "Максим". Руководитель сервиса в Кургане Дмитрий Чумаков поблагодарил водителя и вручил ему почетную грамоту.