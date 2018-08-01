Порошенко решил потребовать от России возместить убытки за Крым и Донбасс

Украинский президент Петр Порошенко обратился к Кабинету министров Украины с просьбой создать межведомственный координационный орган для подготовки иска против России для возмещения убытков от потери Крыма и части Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Всю вину за потери Порошенко по обыкновению возложил на Россию, которая якобы разрушает инфраструктуру и экономический потенциал Донбасса и Крыма.

"Потому мы не должны медлить ни минуты относительно формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков", - заявил он.

Порошенко также отметил, что такой орган предусмотрен законом об "оккупации Донбасса" и отражает его "идеологию мирной реинтеграции".

Как сообщало Накануне.RU, Украина регулярно упоминает об убытках от запуска Крымского моста. По последним оценкам, они возросли в два раза.