Челябинские летчики прошли переобучение на новые самолеты Су-34

10 экипажей смешанного авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области, завершили переобучение на новые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

Летчики проходили обучение в Липецком центре боевого применения с учетом боевого опыта, полученного в Сирии. Они отработали нанесение одиночных и групповых авиационных ударов по наземным целям с больших высот и патрульное сопровождения ударных групп и постановку заслонов в воздухе.

Стоит отметить, что авиационный полк в Челябинской области получил 10 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.