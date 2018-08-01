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образование  |  добавить комментарий
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Новости
01.08.2018 14:02 Мск (16:02 Екб)
общество | В России
Эдуард Успенский и "Союзмультфильм" договорились о правах на "Простоквашино"
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(2011) | Фото:eg.ru

Писатель Эдуард Успенский и компания "Союзмультфильм" урегулировали конфликт о правах на персонажей мультфильма "Простоквашино".
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В 2017 году Успенский написал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в нем он пожаловался на киностудию "Союзмультфильм", которая планирует выпустить продолжение "Простоквашина" без его разрешения.

По его словам, он подписал со студией соглашение о сотрудничестве, но авторские права ей не передавал.

Успенский утверждал, что киностудия предложила ему отказаться от авторских прав на героев мультфильма. При этом писатель выразил готовность сотрудничать с "Союзмультфильмом" на "разумных условиях"

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу студии, теперь спор улажен. Успенский передает "Союзмультфильму" право на использование трех оригинальных сценариев и еще десяти не экранизированных историй из цикла "Простоквашино".

Простоквашино(2018)|Фото: союзмультфильм

Кроме того, "Союзмультфильм" получает от писателя исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями героев и наименованием "Простоквашино".

Согласно договору, Успенский не может выдавать лицензии на использование этих произведений и товарных знаков другим лицам, весь процесс лицензирования будет происходить через "Союзмульфильм". Сам автор будет получать роялти.

Напомним, после выхода первой серии нового "Простоквашино" автор сценария мультфильма снова заявил, что права "Союзмультфильму "не принадлежат и "принадлежать не будут". Успенский подчеркивал, что намерен обратиться в суд. При этом саму серию он смотреть не стал.

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01.08.2018 14:02 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:02 Екб

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Эдуард Успенский и "Союзмультфильм" договорились о правах на "Простоквашино"
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