В Зауралье снизились показатели тяжелого травматизма на производстве

В Курганской области в три раза снизилось количество случаев тяжелого производственного травматизма, об этом стало известно в ходе заседания комиссии по охране труда в правительстве региона.

За 6 месяцев этого года на предприятиях региона произошло всего 4 подобных случая, в этот же период в прошлом году их было 12, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

По словам руководителя Государственной инспекции труда в Курганской области Олега Антропова, число несчастных случаев с легким исходом сократилось на 33% - с 92 до 61. По каждому проведены проверки, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.