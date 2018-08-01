На Среднем Урале столкнулись полицейский автомобиль, бетономешалка и пассажирский автобус

Сегодня в Каменске-Уральском произошла авария с участием бетономешалки, пассажирского автобуса и служебного автомобиля регионального МВД. В полиции рассказали обо всех обстоятельствах инцидента.

"Происшествие, о котором идет речь, действительно имело место быть. В эпицентр событий оперативно выезжали врио начальника городской ГИБДД майор Алексей Морозов, заместитель начальника ОВД подполковник Евгений Никулин и два наряда ДПС. В 10.30 у дома №86 по улице Алюминиевой около Байновского моста водитель КамАЗа (бетономешалки) - гражданин 1987 года рождения - не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомашиной полиции марки ГАЗ-32215 ("Газель"), которая, в свою очередь, по инерции ударила двигавшийся в попутном направлении автобус ПАЗ-32054, следовавший по маршруту №19 из Синарского в Красногорский район города", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Фото с места происшествия предоставлено В.Н. Горелых

По его данным, в салоне автобуса находились 23 пассажира. В результате ДТП обошлось без погибших, на данный момент за врачебной помощью никто из людей, ехавших в автобусе, не обращался. Движение в районе аварии инспекторами Госавтоинспекции ограничивалось на непродолжительное время.

"Пострадали два представителя территориального ОВД - водитель, мужчина 1969 года рождения, прапорщик полиции, и женщина-эксперт, капитан полиции 1983 года рождения. Госпитализация им не потребовалась. Транспортные средства получили механические повреждения, восстановлению они подлежат. Водитель КамАЗа за семь лет водительского стажа привлекался к административной ответственности семь раз, из которых два в текущем году, но злостным нарушителем ПДД он не является. Машина полиции с нанесенной на борта специальной цветографической схемой двигалась в обычном режиме, без применения спецсигналов. Сотрудники ГИБДД провели экспертизу и установили, что все три водителя находились в момент столкновения в трезвом виде. По факту аварии межмуниципальный отдел МВД России "Каменск-Уральский" проводит проверку, по ее итогам будет принято соответствующее решение", - добавил полковник Горелых.