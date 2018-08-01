Под Курганом закрыт "Баден-Баден": в воде нашли массу опасных бактерий

Под Курганом на 90 суток закрыли популярнейший среди местного населения термальный бассейн и базу отдыха "Баден-Баден" в поселке Европейском.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Результаты исследования воды, проведенные сотрудниками Роспотребнадзора, показали, что помимо нарушения баланса химических веществ, там были обнаружены опасные бактерии, которые могли привести к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний, а также массовых отравлений среди населения.