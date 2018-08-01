В день ВДВ в Перми перекроют улицы и приостановят движение автобусов

В Перми из-за празднования дня ВДВ ограничат движение транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По традиции пермские десантники с 9.30 будут собираться на набережной Камы в районе летних касс у Речного вокзала. В 11.00 колонна десантников направится по ул. Монастырской и Сибирской до сквера Советской Армии.

На время шествия, с 10.00 до 12.00 будет ограничено движение транспорта по ул. Монастырская на участке от Речного вокзала до ул. Сибирской. На ул. Сибирской движение остановится на участке от Монастырской до ул. Белинского и по перпендикулярным улицам.

Также в это время будет приостановлено движение автобусов №3, №33 и №63, а также троллейбуса №1. Остановку и стоянку транспорта запретят по ул. Монастырская от ул. Максима Горького до дома №3 по ул. Монастырской. Власти просят горожан заранее продумывать свои маршруты.

Отметим, что после шествия десантники возложат цветы и венки к памятникам Уральскому добровольческому танковому корпусу и "Разорванное братство". Затем празднование переместится на стадион "Юность".